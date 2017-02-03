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Общество

Курсанты и сотрудники псковского филиала Академии ФСИН провели для студентов мастер-класс по самообороне

Псковский городской молодёжный центр совместно с псковским филиалом Академии ФСИН России провели мастер-класс по самообороне для студентов региона «Поделись своим умением». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе филиала, занятия по самообороне провели сотрудники и курсанты вуза. 

Бесплатные уроки самообороны привлекли в первую очередь девушек, которые учились основам защиты от нападения злоумышленников на занятии под руководством преподавателя кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки псковского филиала Академии ФСИН России, кандидата педагогических наук и кандидата в мастера спорта по борьбе самбо Антона Эрастова. Ему в обучении студентов помогали курсанты Академии.

Помимо обучения прикладным приёмам самообороны, слушателям курсов расссказали о правовых аспектах самозащиты. 

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