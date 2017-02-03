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Общество

Кошку-компаньона не пропустили через границу в Печорском районе

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Шумилкино (Печорский район) приостановлено движение автотранспортного средства, перевозившего из России в Эстонию кошку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Вывоз животного было решено запретить в связи с отсутствием отметки уполномоченного органа о проведении клинического осмотра в течение пяти дней перед отправкой, ветеринарного свидетельства формы 1, информации об идентификации животного, несоответствием сведений о владельце сведениям о лице, фактически осуществлявшим перевозку кошку, а также международного ветеринарного паспорта форме, установленной решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 307.

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