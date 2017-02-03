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Общество

Воспитанники псковского клуба «Зубренок» вступили в ряды «Юнармии»

Воспитанники военно-патриотического клуба «Зубренок» псковского центра «Патриот» пополнили ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Церемония принятия присяги прошла в Пскове у Могилы Неизвестного солдата. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по региону.

Фото пресс-службы УФСИН РФ по Псковской области

В мероприятии, посвященном Дню воинской славы России, 74-ой годовщине со дня завершения Сталинградской битвы, приняли участие представители власти, Собрания высшего офицерского состава, Совета ветеранов области, образовательных, общественных организаций и военно-патриотических клубов города.

В торжественной обстановке воспитанники «Зубренка» произнесли клятву юнармейца и исполнили гимн «Служить России». «Новобранцы» пообещали быть верными Отечеству, защищать слабых и вести здоровый образ жизни, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость Родины, быть патриотами и достойными гражданами своей страны.

Фото пресс-службы УФСИН РФ по Псковской области

Почетные гости в лице руководителя общественной организации «Клуб генералов» генерал-лейтенанта Валентина Костенко и лидера юнармейского движения в Пскове генерал-майора Юрия Соседова вручили юнармейцам погоны и пожелали успехов в военно-патриотической деятельности.

«Вступление в ряды «Юнармии» значимое событие в жизни клуба. Для мальчишек и девчонок — это школа будущего, где воспитывается настоящий характер, смелость, целеустремленность, патриотизм и воля к победе», - отметил руководитель военно-патриотического клуба «Зубренок» сотрудник ОСН «Зубр» УФСИН России по Псковской области Андрей Мусатов.

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