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Более 600 выстрелов прогремят в честь защитников Отечества в Великих Луках
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Общество

Более 600 выстрелов прогремят в честь защитников Отечества в Великих Луках

7-минутный салют будет дан в Великих Луках 23 февраля, в День защитника Отечества. На сайте госзакупок объявлен аукцион на проведение пиротехнического представления.

«Салют (фейерверк) должен быть высотным, панорамным, непрерывным, максимально красочным, с набором разнообразных пиротехнических эффектов», - отмечается в техзадании. Всего будут произведены не менее 630 выстрелов.

Максимальная цена контракта составляет 400 тысяч рублей, средства предусмотрены в бюджете города.
 

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