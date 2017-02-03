Более 600 выстрелов прогремят в честь защитников Отечества в Великих Луках

12:15, 03 февраля 2017, ПАИ

7-минутный салют будет дан в Великих Луках 23 февраля, в День защитника Отечества. На сайте госзакупок объявлен аукцион на проведение пиротехнического представления.

«Салют (фейерверк) должен быть высотным, панорамным, непрерывным, максимально красочным, с набором разнообразных пиротехнических эффектов», - отмечается в техзадании. Всего будут произведены не менее 630 выстрелов.

Максимальная цена контракта составляет 400 тысяч рублей, средства предусмотрены в бюджете города.

