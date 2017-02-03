Полиция Великолукского района раскрыла серии краж в частных домах

13:41, 03 февраля 2017, ПАИ

Сотрудники МО МВД России «Великолукский» задержали подозреваемых, которые признались в совершенных ими кражах в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Задержанные оказались безработными братьями в возрасте 20 и 25 лет. По версии следствия, он решили выкрасть имущество из сараев и бань, расположенных на территории частных домов Великолукского района. В период с 3 по 11 декабря 2016 года в ночное время они ходили в деревни Лазава, Мишагино и в садоводческое товарищество «Озерное-1», где совершили 5 краж.

Злоумышленники похитили сварочный аппарат, электрические дрели, алюминиевые бидоны, аккумуляторную батарею. Общий ущерб от совершенных преступлений составил 22 тысячи рублей. Часть краденого они оставили себе, а другую часть продали лицам, занимающимся скупкой металла.

С обвиняемыми провели проверки показаний на местах происшествий. Часть похищенных вещей уже возвращена владельцам. В ходе следствия злоумышленники возместили ущерб потерпевшим в денежном выражении в полном объеме.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направили для рассмотрения в суд.