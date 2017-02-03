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Общество

Скончалась старейшая актриса России Зоя Булгакова

 Сегодня, 3 февраля, в Новосибирске, в возрасте 102 лет скончалась старейшая актриса России, заслуженная артистка РСФСР Зоя Булгакова. Об этом сообщает молодёжный театр «Глобус».   Прощание с актрисой состоится 6 февраля в Новосибирске в Доме актёра.

В Новосибирском академическом театре «Глобус» Булгакова играла с 1930 года. Одной из самых известных ее ролей стала Королева в спектакле «Двенадцать месяцев», постановленном в московском ТЮЗе. Автор пьесы Самуил Маршак был так впечатлен игрой актрисы, что специально для нее дописал одну из сцен спектакля.

Напомним, что в 1945 году Зое Булгаковой присвоили звание «Заслуженная артистка РСФСР». Актриса была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы» и медалью «Ветеран труда».

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