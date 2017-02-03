Почётный член международного Ганзейского союза: Власти Пскова как хорошая домохозяйка заботятся о чистоте в доме

12:23, 03 февраля 2017, ПАИ

Почётный член и бывший вице-президент международного Ганзейского союза Нового Времени Манфред Шуркамп высоко оценил нынешний уровень готовности Пскова к проведению в 2019 году Международных ганзейских дней. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, сегодня на пресс-конференции в Пскове Шуркам отметил, что в каждый его приезд он видит, как город преображается в лучшую сторону.

«Я вижу инфрастурктуру, транспортное сообщение, точки питания - всё это меня устраивает. Вижу заметные изменеия в ареале исторических памятников, особенно отмечу реконструированные набережные вокруг Кремля. Много зеленых зон, парков, детских площадок... Это все позитивное развитие города, — отметил представитель международного ганзейского движения. — Я знаю, что будет еще федеральное финансирование [для подготовки Ганзы-2019], которое поможет развиваться городу. Городские власти, как хорошая домохозяйка заботится о чистоте в доме, прикладывают усилия к тому, чтобы город выглядел достойно. Думаю, что Псков произведет на ганзейских гостей позитивное впечатление и они, верувшись домой, расскажут о том, что увидели».

«Поездки простых жителей на такого рода праздники снимают предрассудки и освобождают от стереотипов, — добавил он. — Поэтому я подумываю: «А не взяться ли мне за организацию таких поездок немецких граждан?»

Также Манфред Шуркамп отметил, что в 2019 году интернациональное сообщество 2-й раз получит возможность проводить Ганзейские дни в России. Первые, напомнил он, прошли в Великом Новгороде.