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Общество

Манфред Шюркамп объяснил, почему церемония открытия Международных Ганзейских дней в Пскове пройдет на стадионе

Почетный член Международного Ганзейского Союза Манфред Шюркамп объяснил, почему церемония открытия Международных Ганзейских дней в Пскове пройдет на стадионе «Машиностроитель», а не на реконструированных набережных. Пояснения он дал 3 февраля в ходе пресс-конференции, посвященной предстоящему в 2019 году событию, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Церемония открытия предполагает много людей, поэтому на таких узких пространствах, как набережные, все люди разместиться не смогут. Поэтому наиболее удобны и приспособлены для этих целей спортивные площадки или площади. Многие высокие гости захотят приветствовать открытие Ганзейских дней и псковичей, их должно быть хорошо слышно и видно», - сказал Манфред Шюркамп.

Кроме того, по его словам, такие мероприятия предполагают присутствие федеральных чиновников, в Германии, например, гостей приветствует президент, в Нидерландах - члены королевских семей. «Туристы и люди, которые знают, то такое Международные Ганзейские дни, стремятся туда, чтобы вживую увидеть высокопоставленные семьи. Возможно, на церемонию прибудет и Владимир Путин. Это было бы просто здорово! А вот уже после официальной церемонии можно спокойно прогуляться по обновленным набережным», - отметил Манфред Шюркамп.

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