Презентация электронного издания «Певческие праздники» пройдет в Пскове

13:55, 03 февраля 2017, ПАИ

5 февраля в 14 часов в Псковской областной библиотеке состоится презентация электронного диска «Певческие праздники» из серии «Культура земли Псковской». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Электронный ресурс «Певческие праздники» содержит краткий обзор и библиографические сведения о мероприятиях, проходивших в Пскове в разные годы, их участниках и всех тех, кто внес большой вклад в организацию. Особое внимание уделяется праздникам песни и танца, которые проходили в 1911 и 2011 годах.

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Издание включает в себя информацию об истории хорового искусства в России, о духовной, светской и детской музыке. Кроме того, представлены сведения о традиционных музыкальных инструментах в Псковской области и творчество псковских композиторов. Диск имеет раздел «Персоналии».

Электронное издание предназначено для широкого круга пользователей. Оно будет интересно музыкантам, преподавателям, краеведам, любителям музыки и тем, кто интересуется певческой историей Псковского края.

На мероприятии также выступит академический хор «Родники» - участник певческого праздника в 2011 году в Пскове.

Напомним, что первый певческий праздник России состоялся именно на Псковской земле по инициативе Псковского общества хорового пения. После Октябрьских событий 1917 года праздник песни был запрещен. Его стали проводить в Эстонии, в Псково-Печерском монастыре, затем в Таллине.

В 80-е годы XX певческий праздник вновь вошел в культурную жизнь Пскова. Его стали организовывать регулярно раз в пять лет.