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Культура

«Образы Родины» в живописи представит псковичам главный художник музея артиллерии

8 февраля в 18:00 в выставочном зале Псковского регионального отделения Союза художников России (улица Ленина, 1) состоится открытие выставки «Образы Родины». Об этом Псковскому агентству информации сообщила заведующая выставочным залом Марина Авдалян.

Выставка работ главного художника Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Евгения Емельянова организуется в рамках программы сотрудничества Национального культурно-исторического центра имени М. А. Волошина, Музея славы русского оружия и ПРО Союза художников России.

«Основная тема работ мастера - это батальная, военно-историческая живопись, отсылающая нас в далекое и недалекое военное прошлое нашей Отчизны. Русский дух, русский характер, герои своего времени, реконструкция давно забытых баталий - это то, что является предметом живописного исследования Евгения Емельянова», - говорится в анонсе.

Кроме того, в экспозицию вошли пейзажные, портретные, эскизные работы художника за последние 5-10 лет. «Не обойдется без сюрпризов и открытий! Приходите, будет очень интересно!» - пригласили псковичей. Вход свободный. Выставка продлится до 5 марта.

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