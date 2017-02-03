В рамках подготовки к Ганзе псковским студентам предложат пройти спецкурсы

12:53, 03 февраля 2017, ПАИ

Для псковских студентов организуют специальные курсы в рамках подготовки к Международным Ганзейским дням. Об этом сообщила начальник отдела зарубежных связей и Ганзейского движения Псковской городской Думы Татьяна Пустошкина 3 февраля на пресс-конференции, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Прорабатывается вопрос привлечения волонтеров к подготовке Ганзейских дней. Как дополнительный спецкурс в программу обучения студентам предложат Ганзейский курс волонтера с изучением английского, краеведения и психологические тренинги на коммуникацию. Также будет предложен курс по оказанию медицинской помощи. Спецкурс начнет работать с сентября 2017 года в ПсковГУ. Это предварительная информация, об этом еще должен объявить вуз, так как все требует согласования», - рассказала Т. Пустошкина.

Она добавила, что если псковичи захотят стать волонтерами, то они тоже могут пройти спецкурс в институте непрерывного образования.

