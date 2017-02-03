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Общество

Максим Жаворонков: В Псковской области растет рождаемость и сокращается смертность

В Псковской области растет рождаемость и сокращается смертность. Об этом 3 февраля сообщил заместитель губернатора — руководитель аппарата администрации региона Максим Жаворонков, выступая на расширенном заседании областной прокуратуры, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

В частности, показатель рождаемости составил 11,1 на 1000 человек, показатель смертности сократился с 18,2 до 17,9 на 1000 человек.

Вице-губернатор отметил, что для закрепления достигнутого результата в этом году в три раза увеличено финансирование оказания высокотехнологичной медицинской помощи вне программы ОМС до 11,4 млн рублей, из которых областных — 10,4 млн. Более 21 млн рублей из федерального бюджета регион впервые получит на развитие санитарной авиации.

Максим Жаворонков также подчеркнул, что благодаря мерам прокурорского надзора ежегодно устраняются десятки тысяч нарушений законодательства, а, значит, защищаются права конкретных граждан, жителей области.

Он напомнил, что бюджет 2016 года формировался в непростых финансово-экономических условиях, что повлияло на возникновение некоторой напряженности с исполнением ряда социальных обязательств. «Но совместными усилиями приняты меры по преодолению имеющихся проблем в области оказания медицинской помощи, лекарственного обеспечения, предоставления социальных выплат и других», — сказал М. Жаворонков.

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