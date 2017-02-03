В феврале власти Пскова начнут работу по разработке порядка провоза товаров участниками Ганзы-2019

12:58, 03 февраля 2017, ПАИ

Власти Пскова начинают работу по разработке порядка провоза в Россию товаров участниками Международных ганзейских дней, которые пройдут в городе в 2019 году. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщила начальник отдела зарубежных связей и Ганзейского движения Псковской городской Думы Татьяна Пустошкина.

«Все возможные [правовые] варианты [провоза товаров для нужд участия в Ганзе-2019] прорабатываются на уровне муниципалитета, затем передаются в областную администрацию, а затем выносятся на рассмотрение федерального оргкомитета под председательством [вице-премьера] Ольги Голодец, — сказала Татьяна Пустошкина. — У нас есть границы с Евросоюзом, думаю, придется заранее досконально оговаривать количество и виды ввозимых зарубежными гостями товаров, чтобы это не было новостью для таможенников. Это большая работа и она начнется уже в этом месяце».