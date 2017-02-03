0
16:32
Ян Лузин предостерег жителей Псковской области от рискованных сделок с недвижимостью
15:22
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям
14:56
Великолукский свиноводческий комплекс вошёл в пятёрку крупнейших производителей свинины в России
18:16
Псков занял 52 место в рейтинге устойчивого развития городов России
21:32
В Минкомсвязи задумались о разработке правил для звонков через Wi-Fi
20:31
«Псковавиа» продлит сертификат эксплуатанта после проверки Росавиацией
15:00
Псковская область получит более 4 млн рублей для компенсации взносов на капремонт
Еще новости
Экономика

Доходы бюджета Псковской области в 2016 году выросли на 11%

Доходы бюджета Псковской области по налоговым и неналоговым поступлениям за 2016 год выросли на 11% и составили более 17 млрд рублей, сообщил заместитель губернатора — руководитель аппарата администрации Псковской области Максим Жаворонков 3 февраля, выступая на расширенном заседании областной прокуратуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото с pskov.ru

По его словам, меры, направленные на развитие экономики региона, обусловили рост индекса промышленного производства в 2016 году (105% — в регионе, по России — 101%). Десять промышленных предприятий области работают по направлениям импортозамещения. Рост показал агропромышленный комплекс региона. Объем продукции сельского хозяйства по сравнению с 2015 годом вырос на 29 млрд рублей.

Для дальнейшей работы в этом направлении областные власти подготовили пакет мер государственной поддержки развития промышленности, включающий в себя субсидии на реализацию проектов производства высокотехнологичной, инновационной, стратегической для региона продукции на 33 млн рублей в 2017 году. Начнет работу областной фонд поддержки промышленности.

Важнейшей задачей областных властей заместитель губернатора также назвал обеспечение занятости населения, повышение производительности труда и рост доходов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ян Лузин предостерег жителей Псковской области от рискованных сделок с недвижимостью
03 февраля 2017
Ян Лузин предостерег жителей Псковской области от рискованных сделок с недвижимостью
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям
03 февраля 2017
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям 23
Великолукский свиноводческий комплекс вошёл в пятёрку крупнейших производителей свинины в России
03 февраля 2017
Великолукский свиноводческий комплекс вошёл в пятёрку крупнейших производителей свинины в России
Псков занял 52 место в рейтинге устойчивого развития городов России
02 февраля 2017
Псков занял 52 место в рейтинге устойчивого развития городов России 5
В Минкомсвязи задумались о разработке правил для звонков через Wi-Fi
01 февраля 2017
В Минкомсвязи задумались о разработке правил для звонков через Wi-Fi
«Псковавиа» продлит сертификат эксплуатанта после проверки Росавиацией
01 февраля 2017
«Псковавиа» продлит сертификат эксплуатанта после проверки Росавиацией
Псковская область получит более 4 млн рублей для компенсации взносов на капремонт
01 февраля 2017
Псковская область получит более 4 млн рублей для компенсации взносов на капремонт
Точная дата подорожания проезда в автобусах Пскова пока неизвестна
01 февраля 2017
Точная дата подорожания проезда в автобусах Пскова пока неизвестна 6

Идет загрузка...