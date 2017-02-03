Доходы бюджета Псковской области в 2016 году выросли на 11%

13:02, 03 февраля 2017, ПАИ

Доходы бюджета Псковской области по налоговым и неналоговым поступлениям за 2016 год выросли на 11% и составили более 17 млрд рублей, сообщил заместитель губернатора — руководитель аппарата администрации Псковской области Максим Жаворонков 3 февраля, выступая на расширенном заседании областной прокуратуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

По его словам, меры, направленные на развитие экономики региона, обусловили рост индекса промышленного производства в 2016 году (105% — в регионе, по России — 101%). Десять промышленных предприятий области работают по направлениям импортозамещения. Рост показал агропромышленный комплекс региона. Объем продукции сельского хозяйства по сравнению с 2015 годом вырос на 29 млрд рублей.

Для дальнейшей работы в этом направлении областные власти подготовили пакет мер государственной поддержки развития промышленности, включающий в себя субсидии на реализацию проектов производства высокотехнологичной, инновационной, стратегической для региона продукции на 33 млн рублей в 2017 году. Начнет работу областной фонд поддержки промышленности.

Важнейшей задачей областных властей заместитель губернатора также назвал обеспечение занятости населения, повышение производительности труда и рост доходов.