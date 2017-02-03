Система фото- и видеофиксации пополнила бюджет Псковской области на 50 млн рублей

13:13, 03 февраля 2017, ПАИ

В 2016 году установленные комплексы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения пополнили бюджет Псковской области на 50 млн рублей, сообщил на расширенном заседании коллеги прокуратуры сегодня, 3 февраля, вице-губернатор — руководитель аппарата администрации региона Максим Жаворонков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Максим Жаворонков отметил, что до конца первого квартала это года необходимо устранить имеющиеся технические недостатки в работе данных комплексов, чтобы усовершенствовать их работу, обеспечить дополнительный контроль за безопасностью на дорогах и ритмичное поступление средств в бюджет региона.

Отметим, на сегодняшний день на дорогах области работают 13 современных стационарных комплексов автоматической фото- и видеофиксации дорожных правонарушений, шесть из них были установлены и введены в эксплуатацию в прошлом году. В планах на этот год — приобрести еще 13 комплексов «Поток».

Добавим, также в ходе своего выступления на коллегии прокуратуры заместитель главы региона отметил, что в 2016 году в регионе было зарегистрировано на 13% меньше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года, но есть факты, которые, по словам Жаворонкова, вызывают беспокойство. В связи с этим он выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с органами прокуратуры на перечисленных и иных направлениях.