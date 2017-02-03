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Спорт

Максим Жаворонков пригласил сотрудников прокуратуры сдать ГТО вместе с госслужащими

3 февраля на расширенном заседании коллегии прокуратуры области заместитель губернатора — руководитель аппарата администрации Псковской области Максим Жаворонков пригласил сотрудников надзорного ведомства принять участие в сдаче Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО, наряду государственными и муниципальными служащими. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Он напомнил, что в 2016 году на территории области в соответствии с утвержденным губернатором планом начался второй этап внедрения комплекса ГТО. Нормативы сдавали учащиеся всех образовательных организаций региона, а также муниципальные и государственные служащие Псковской области, депутаты законодательных органов и местного самоуправления.

В результате слаженной совместной работе с муниципалитетами, Псковская область занимает второе место среди российских регионов по внедрению комплекса «Готов к труду и обороне» и заняла первое место по количеству зарегистрированных пользователей в автоматизированной информационной системе ГТО.

В рамках работы по подготовке и внедрению ГТО в регионе проводились зимний и летний фестивали ГТО, пробное тестирование взрослого населения, обучение кадров и популяризация ГТО как направление здорового образа жизни.

Задача на этот год — организация приема нормативов у взрослого населения.

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