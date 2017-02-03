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Общество

Стартовал V Международный конкурс СМИ «Ганза - связь времен»

Ставший традиционным пятый по счету Международный конкурс средств массовой информации «Ганза - связь времен» стартует в Пскове в феврале и продлится до июля. Организатором конкурса выступает Управление культуры администрации Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Разработано и утверждено положение, в котором отмечается, что цель конкурса - способствовать сближению и взаимопониманию народов России и Европы, развитию межмуниципального сотрудничества в сферах торговли, бизнеса, культуры, туризма, инвестиций на основе исторического и современного опыта ганзейских связей. Одна из важнейших составляющих конкурса - бережное отношение к истории, популяризация проводимых под эгидой Международного ганзейского союза ежегодных Международных ганзейских дней и инициированных Союзом русских ганзейских городов Русских ганзейских дней как масштабных площадок для продвижения культурного, туристического и делового сотрудничества и уникального формата событийного туризма.

Участвовать в конкурсе могут все виды СМИ, а также авторы блогов и страниц в социальных медиа, насчитывающих от 4000 подписчиков. К конкурсу допускаются материалы, вышедшие в свет с 1 июля 2016 года по 20 июня 2017 года. Темы работ, представленные на конкурс, должны касаться ганзейских связей, туризма, истории, культуры, а также рассказа о людях, вносящих вклад в развитие ганзейского движения. Работы вместе с заполненной заявкой принимаются до 7 июля 2017 года.

Международное профессиональное и общественное жюри, сформированное из опытных журналистов и руководителей СМИ, а также видных общественных деятелей, историков, представителей науки, культуры, искусства, экономики, политики и бизнеса русских и ганзейских городов оценят работы журналистов по 10 критериям и десятибалльной шкале. Три работы в каждом виде СМИ, набравшие наибольшее количество баллов, войдут в число номинантов, из которых будут определены лучшие (1,2 и 3 места).

Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Ганза - связь времен» состоится в Пскове в День города, 23 июля 2017 года.

Положение о конкурсе

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