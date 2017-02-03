Отдельной темой Форума приграничных регионов в Пскове станет Ганза

13:43, 03 февраля 2017, ПАИ

Ганзу планируется сделать отдельной темой следующего Форума приграничных регионов в Пскове. Об этом сообщил Почетный член Международного Ганзейского Союза Манфред Шюркамп на пресс-конференции 3 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Манфред Шюркамп рассказал, что накануне встречался с заместителем губернатора Псковской области Верой Емельяновой, председателем Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андреем Михеевым и руководителем Госкомитета региона по культуре Жанной Малышевой, которые пригласили его принять участие в Форуме приграничных регионов. Ганзейской теме на нём предполагается посвятить конференцию или круглый стол.

Кроме того, Манфред Шюркамп получил предложение поспособствовать привлечению предпринимателей, чтобы встреча на Форуме послужила кооперации между немецкими и российскими партнерами.

Он также подчеркнул, что сами Ганзейские дни способствуют заключению экономических договоров между предприятиями разных стран.