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Экономика

Отдельной темой Форума приграничных регионов в Пскове станет Ганза

Ганзу планируется сделать отдельной темой следующего Форума приграничных регионов в Пскове. Об этом сообщил Почетный член Международного Ганзейского Союза Манфред Шюркамп  на пресс-конференции 3 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Манфред Шюркамп  рассказал, что накануне встречался с заместителем губернатора Псковской области Верой Емельяновой, председателем Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андреем Михеевым и руководителем Госкомитета региона по культуре Жанной Малышевой, которые пригласили его принять участие в Форуме приграничных регионов. Ганзейской теме на нём предполагается посвятить конференцию или круглый стол.

Кроме того, Манфред Шюркамп  получил предложение поспособствовать привлечению предпринимателей, чтобы встреча на Форуме послужила кооперации между немецкими и российскими партнерами.

Он также подчеркнул, что сами Ганзейские дни способствуют заключению экономических договоров между предприятиями разных стран.

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