Определены самые читаемые книги Псковской областной библиотеки

16:24, 03 февраля 2017, ПАИ

Определены самые читаемые книги Псковской областной библиотеки. «Среди самых читаемых и наиболее часто спрашиваемых в отделе абонемента книг много современных авторов: Б. Акунин «Планета вода», Д. Рубина трилогия «Русская канарейка: Желтухин/ Голос/ Блудный сын», Т. Устинова «Ковчег Марка», М. Трауб «Семейная кухня» и «Осторожно дети, инструкция по применению», О. Рой, А. Берсенева, И. Метлицкая и многие другие», - рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки.

Книга, которая пользовалась особенным вниманием, была постоянно «на руках» - это дебютный роман «Зулейха открывает глаза» молодого автора из Казани Гузели Яхиной. «Историю о татарке Зулейхе, раскулаченной и сосланной в Сибирь, можно назвать семейной сагой, поскольку написана она по истории семьи автора, у которой как раз и сослали в советское время предков из Татарии на берега Ангары», - отметили в библиотеке.

Сергей Довлатов - один из самых популярных и читаемых русских писателей конца ХХ - начала XXI века. «Его повести, рассказы, записные книжки переведены на множество языков, экранизированы, изучаются в школе и вузах. Довлатов хотел писать для массового читателя, а не для элитарной публики и это ему гениально удалось. Слова Ахматовой «Когда б вы знали из какого сора растут стихи», он применил к прозе», подчеркнули в библиотеке.

В 2016 году, в год 75-летия со дня рождения писателя, особой популярностью у читателей пользовался сборник «Третий поворот налево». В издание включены произведения, написанные в Америке: рассказы 1980-х годов, сборник рассказов «Марш одиноких», повесть «Иностранка» и записные книжки «Соло на IBM».

Популярна также Книга Людмилы Улицкой «Священный мусор», сборник новых рассказов Александра Терехова «День, когда я стал настоящим мужчиной». Терехов - лауреат премий «Большая книга» - за «Каменный мост» и «Национального бестселлера» - за роман «Немцы».

На пике популярности у читателей библиотеки остаются и классические произведения русской литературы: «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова и «Война и мир» Л. Н. Толстого.