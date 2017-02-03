Сохранение природного наследия Пушкиногорья обсудили на круглом столе

15:40, 03 февраля 2017, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» состоялся круглый стол «Сохранение природного наследия Пушкиногорья». Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе музея Лидия Токарева.

В мероприятии приняли участие руководитель Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Псковской области Виктор Мусатов и другие сотрудники ведомства, директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич, главный хранитель музейных территорий Екатерина Дмитриева, главный хранитель лесов и парков Галина Пиврик, другие сотрудники музея, а также руководители и представители местных администраций и предприятий-природопользователей посёлка и района.

Выступавшие на заседании специалисты обсудили ряд наиболее острых для района проблем. В их числе – проблемы сбора, вывоза и утилизации твёрдых бытовых отходов, возникновения несанкционированных свалок, качества воды в колодцах и водопроводной сети, а также состояние этой сети, перевод котельных на новый вид топлива (щепу), многое другое.

Тезисы и предложения по итогам работы круглого стола директор музея-заповедника Георгий Василевич планирует передать губернатору области и его заместителям, курирующим соответствующие направления работы, отметила Лидия Токарева.

Напомним, что круглый стол «Сохранение природного наследия Пушкиногорья» был посвящён столетию заповедного дела в России и состоялся в рамках Года экологии в РФ.