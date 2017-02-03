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Общество

Пенсионный фонд запустил электронный сервис по распоряжению набором социальных услуг

В личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда для граждан открыт новый сервис, с помощью которого можно выбрать форму получения набора социальных услуг (НСУ), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

Сервис позволяет подавать электронное заявление о том, в каком виде, натуральном или денежном, человек хотел бы получать НСУ. Электронная услуга по распоряжению НСУ работает в опытном режиме.

Государственная социальная помощь в виде набора услуг предоставляется всем получателям ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Набор предусматривает лечебные препараты, медицинские изделия, путевку на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд к месту лечения. Имеющие право на НСУ могут полностью или частично отказаться от услуг в пользу денежного эквивалента, максимальный размер которого с 1 февраля составляет 1048,97 рубля в месяц.

Вариант предоставления НСУ можно изменить раз в год путем подачи до 1 октября заявления в территориальные управления и клиентские службы Пенсионного фонда или МФЦ.

С запуском нового электронного сервиса в личном кабинете гражданина изменить вариант получения НСУ стало возможным еще и через интернет. Электронное заявление о распоряжении НСУ стало первым сервисом личного кабинета гражданина, открытым с начала года.

В течение 2016 года количество сервисов кабинета существенно расширилось, в него были добавлены услуги по назначению ЕДВ и информированию о назначенных социальных выплатах, оформлению сертификата материнского капитала, распоряжению его средствами, а также услуги по переводу пенсионных накоплений и их назначению.

Электронная услуга по распоряжению НСУ доступна в Республиках Адыгея, Бурятия, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, в Ставропольском крае, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Курской, Нижегородской, Пензенской, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областях.

В ближайшие месяцы данная услуга будет доступна гражданам, проживающим во всех субъектах РФ.

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