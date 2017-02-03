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Общество

6 февраля псковичей научат развивать лидерские качества

6 февраля в Городском молодёжном центре Пскова состоится тренинг по развитию лидерских качеств. Его проведёт заместитель директора этой организации, кандидат социологических наук Олеся Назарой. Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре, участие в этом мероприятии – бесплатное. 

Ранее уже состоялись три образовательных встречи. Так, 31 января, во вторник прошел мастер-класс по плетению кос, который провела участница псковского фестиваля красоты, специалист по прическам со стажем более пяти лет Анна Иванова. На этом занятии ребята научились плести 3 вида кос: выпуклые, с переплетениями и с лентами. 

На следующем занятии молодежь обучалась основам самообороны. В течение двух часов в спортзале Академии ФСИН России были разобраны и отработаны три основных приема самообороны. Умению постоять за себя молодых людей и девушек обучал кандидат в мастера спорта по самбо, кандидат педагогических наук, капитан внутренней службы Антон Эрастов.

В четверг, 2 февраля, псковский фотограф Александр Бабкин поделился с участниками мастер-класса историей о том, как он пришел в профессию и раскрыл некоторые секреты своего дела, а также рассказал и объяснил на конкретных примерах несколько основных правил при работе с фотографией.

Записаться на тренинг можно здесь.

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