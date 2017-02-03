Великолукский свиноводческий комплекс вошёл в пятёрку крупнейших производителей свинины в России

14:56, 03 февраля 2017, ПАИ

По итогам 2016 года Великолукский свиноводческий комплекс вошёл в пятёрку крупнейших производителей свинины в России. Соответствующий рейтинг составил Национальный союз свиноводов, передаёт Псковское агентство информации.

В прошлом году предприятие, расположенное в Псковской области, произвело 129,08 тысяч тонн свинины на убой в живом весе, что составляет 3,6% в общем объёме промышленного производства в России. Отметим, что промышленное производство включает в себя объёмы производства в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах.

Всего в рейтинг Национального союза свиноводов включены 20 предприятий. Их общая доля в объёме промышленного производства составила 59,2%.