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Экономика

Великолукский свиноводческий комплекс вошёл в пятёрку крупнейших производителей свинины в России

По итогам 2016 года Великолукский свиноводческий комплекс вошёл в пятёрку крупнейших производителей свинины в России. Соответствующий рейтинг составил Национальный союз свиноводов, передаёт Псковское агентство информации.

В прошлом году предприятие, расположенное в Псковской области, произвело 129,08 тысяч тонн свинины на убой в живом весе, что составляет 3,6% в общем объёме промышленного производства в России. Отметим, что промышленное производство включает в себя объёмы производства в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах. 

Всего в рейтинг Национального союза свиноводов включены 20 предприятий. Их общая доля в объёме промышленного производства составила 59,2%.

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