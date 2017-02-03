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Общество

Пост руководителя Дновского железнодорожного техникума оказался вакантным

Государственное управление образования Псковской области объявило конкурс на замещение должности руководителя Дновского железнодорожного техникума. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Претенденты на этот пост должны иметь высшее профессиональное образование, стаж работы в учреждениях, реализующих программы профессионального образования, не менее 2 лет, опыт работы на руководящей должности не менее 3-х лет. Предусмотрен ненормированный рабочий день.

Конкурс будет проведен в форме письменного тестирования и индивидуального собеседования. Также будет проводиться аттестация кандидата на должность руководителя не позднее 5 рабочих дней до даты проведения конкурса.

Подать документы на конкурс можно по адресу: город Псков, улица Некрасова, 25, 2 этаж, кабинет № 28 «Отдел управления делами и кадров» с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 с понедельника по пятницу до 2 марта.

Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Дополнительную информацию о порядке и условиях проведения конкурса можно получить по телефону 8-(8112)-69-99-54.

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