Полпред президента в СЗФО: Отсрочки по сдаче перинатальных центров больше не будет

15:01, 03 февраля 2017, ПАИ

Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов в ходе совещания по вопросам реализации программы развития перинатальных центров в РФ сообщил, что отсрочки по сдаче объектов больше не будет и все строящиеся перинатальные центры на Северо-Западе должны быть введены в эксплуатацию в 2017 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе полпреда.

Отметим, на территории СЗФО сейчас по федеральной программе строится 4 перинатальных центра: в Псковской, Ленинградской, Архангельской областях и Республике Карелия.

Планировалось, что объекты должны были сдать в эксплуатацию в 2016 году, но до сих пор строительство ни одного из перинатальных центров не завершено.

Цуканов напомнил, что соответствующая программа была продлена на 2017 год, но добавил, что дальнейшей отсрочки не будет. Он добавил, что рабочая группа, созданной в его аппарате, выявила ряд проблем, таких как не решенный по настоящее время вопрос с подготовкой сетевых графиков и отбором подрядчиков, отсутствие конкретики по закупаемому медицинскому оборудованию с учетом требований по импортозамещению, сроками проведения торгов на поставку. Кроме того, по словам полпреда, требуют обсуждения вопросы госпитальной маршрутизации пациентов, а также организация субъектами практической деятельности новых центров с учетом имеющейся инфраструктуры и контрольных сроков начала приема пациентов.

Основные вопросы у участников совещания были обращены к представителям государственной корпорации «Ростех», которая является заказчиком по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатальных центров, а также к ООО «РТ – СоцСтрой» - генеральному подрядчику. Присутствовавшие на совещании губернаторы доложили Николаю Цуканову о полном выполнении своих обязательств по финансированию строительства со стороны субъектов РФ.

В результате полномочный представитель главы государства поручил принять необходимые меры к обеспечению непрерывного ведения работ по завершению строительства и вводу в эксплуатацию перинатальных центров. Для этого представителям корпорации «Ростех» и ООО «РТ – СоцСтрой» было рекомендовано в срок до 8 февраля подготовить «дорожную карту» с указанием конкретных сроков, утвержденными сетевыми графиками работ, ответственными лицами по всем четырем регионам Северо-Запада.

Кроме того, он обратил внимание на необходимость в постоянном режиме отслеживать работу, осуществляемую на объектах.

Руководителям регионов полномочный представитель поручил также держать ситуацию под систематическим контролем, принимать неотложные решения при возникновении проблем, обсудить с генеральным подрядчиком возможность привлечения субподрядчиками местные региональные строительные компании.

«Все перинатальные центры Северо-Запада России должны принять своих пациентов в 2017 году. Никаких отсрочек больше не будет. Ответственность за сдачу объектов несут совместно и заказчик, и генеральный подрядчик и руководители регионов», - подчеркнул Цуканов.

Отметим, наибольшая степень готовности перинатального центра наблюдается в Пскове (60%), наименьшая — в Гатчине Ленинградской области (32%) и в Карелии (35%).