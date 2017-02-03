0
16:32
Ян Лузин предостерег жителей Псковской области от рискованных сделок с недвижимостью
15:22
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям
14:30
РЕВИЗИЯ: Загородный отель «Лесное озеро»
13:55
Презентация электронного издания «Певческие праздники» пройдет в Пскове
13:13
Система фото- и видеофиксации пополнила бюджет Псковской области на 50 млн рублей
12:58
Максим Жаворонков: В Псковской области растет рождаемость и сокращается смертность
12:15
Более 600 выстрелов прогремят в честь защитников Отечества в Великих Луках
Еще новости
Общество

В Великих Луках молодой человек перевел мошенникам 10 тысяч рублей

В Великих Луках горожане в результате уловок мошенников  лишились денежных средств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления МВД России по Псковской области.

По имеющимся данным,  молодому человеку 1 февраля в социальных сетях пришло  сообщение от имени его знакомого, с которым они в свое время вместе учились в Санкт-Петербурге. Тот попросил  помочь ему деньгами. Великолучанин переслал  «товарищу» в общей сложности 10 тысяч рублей. А через некоторое время решил с ним созвониться. Позже выяснилось, что  приятель подобных сообщений не направлял. Кто-то создал от его имени аккаунт в Сети.

2 февраля подобная история приключилась с жительницей города на Ловати. В социальных сетях от имени знакомого ей пришло сообщение с просьбой срочно переслать денег. Женщина направила ему около четырех тысяч рублей. Потом оказалось, что это действовали мошенники. Неизвестные взломали  аккаунт ее знакомого в Интернете.

Сотрудники  ОМВД  России  по городу Великие Луки  разбираются с обстоятельствами произошедшего. В этой связи полиция настоятельно рекомендует  жителям региона быть в подобных ситуациях предельно осмотрительными. Прежде, чем оказывать  друзьям  и знакомым финансовую помощь, убедитесь, что  вы имеете дело именно с ними.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ян Лузин предостерег жителей Псковской области от рискованных сделок с недвижимостью
03 февраля 2017
Ян Лузин предостерег жителей Псковской области от рискованных сделок с недвижимостью
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям
03 февраля 2017
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям 23
Презентация электронного издания «Певческие праздники» пройдет в Пскове
03 февраля 2017
Презентация электронного издания «Певческие праздники» пройдет в Пскове
Система фото- и видеофиксации пополнила бюджет Псковской области на 50 млн рублей
03 февраля 2017
Система фото- и видеофиксации пополнила бюджет Псковской области на 50 млн рублей
Максим Жаворонков: В Псковской области растет рождаемость и сокращается смертность
03 февраля 2017
Максим Жаворонков: В Псковской области растет рождаемость и сокращается смертность 2
Более 600 выстрелов прогремят в честь защитников Отечества в Великих Луках
03 февраля 2017
Более 600 выстрелов прогремят в честь защитников Отечества в Великих Луках 2
Мастер-класс по сальсе и выступление юных акробатов ждут участников акции «Я Россия» в Пскове
03 февраля 2017
Мастер-класс по сальсе и выступление юных акробатов ждут участников акции «Я Россия» в Пскове
Игорь Потапов: К профилактике суицида необходимо привлекать все ведомства
03 февраля 2017
Игорь Потапов: К профилактике суицида необходимо привлекать все ведомства 1

Идет загрузка...