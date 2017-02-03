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Общество

В Псковском СИЗО-1 отметили юбилей композитора Франца Шуберта

В учебно-консультационном пункте СИЗО-1 прошло мероприятие к 220-летию композитора Франца Шуберта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Несовершеннолетние учащиеся учебно-консультационного пункта СИЗО-1 познакомились с творчеством  австрийского композитора и прослушали его известные музыкальные произведения.

Из кадров документальной хроники ребята узнали, что Шуберт является основоположником романтизма в музыке, а его «музыкальное мышление и особенная песенная форма изложения волнует не одно поколение слушателей». Учащиеся познакомились с оперными композициями, песнями и симфониями из сборников «Прекрасная мельничиха» и «Зимний Путь», выделив произведение «Аve Maria Шуберта».

«За свою недолгую жизнь великий композитор написал около 600 музыкальных произведений. Не смотря на это, почти всю жизнь Франц Шуберт не пользовался большим признанием у современников. Основа его музыки – внутренние переживания, что близко людям и делает нас добрее и милосерднее», - рассказала ученикам классный руководитель учебно-консультационного пункта вечерней школы при СИЗО-1 Наталья Афанасьева.

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