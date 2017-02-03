Омбудсмен Дмитрий Шахов рассказал, на что ему жалуются псковичи

16:02, 03 февраля 2017, ПАИ

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов принял участие в расширенной заседание коллегии прокуратуры Псковской области расширенное заседание коллегии прокуратуры Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в аппарате омбудсмена.



Как сообщил Дмитрий Шахов, за 2016 год зафиксирован рост обращений граждан в его адрес более чем на 30%. С одной стороны это показывает о доверии граждан к государственному институту, а с другой, что где то властями различного уровня допускаются ошибки и нарушения закона, которые нарушают права наших граждан.

Уполномоченный по правам человека, обозначил те проблемы с правами человека, над которым необходимо обратить особое внимание в 2017. По мнению, омбудсмена, требует своего пристального внимания права граждан в жилищной сфере. В первую очередь, это приобретение жилья гражданами и защита их от всякого рода мошеннических схем.

«Особую озабоченность вызывает появление на рынке жилья договоров типа переуступки прав требований, а не договоров долевого участия как положено по закону. В Псковскую область пришла проблема обманутых дольщиков, которой не было более 7 лет, так как власти с ней превентивно справлялись. Сегодня нерадивым застройщикам нужно напомнить, что по Конституции России права одних не должны нарушать права других. Если обязательства перед гражданами не выполняются, а для многих это покупка единственного жилья, если не хватает мер гражданско-правового характера, то возможно пора и переходить к мерам уголовно-правовой защиты», - подчеркнул Дмитрий Шахов.

Актуальна на 2017 год, по мнению Дмитрия Шахова, тема соблюдения прав граждан при переселение из ветхого и аварийного жилья, особенно, когда граждане вынуждено переселяются в другое муниципальное образование. При этом должна жестко контролироваться процедура, установленная законом, в том числе до заключения договоров даваться предварительное письменное согласие граждан.

Вопросы взносов за капремонт и качество ремонта домов – это важный элемент в построении доверительных отношений между гражданами и властью. Есть взносы будут расходоваться открыто и эффективно, приводя дома в нормальное состояние, то у людей будет доверие к системе платежей за капремонт. Не будет этого – люди будут обмануты и власть потеряет доверие к себе. Поэтому очень важно, чтобы первые ремонты прошли под жестким контролем и были выполнены безупречно. И без прокурорского контроля, сегодня, к сожалению не обойтись.

Касаясь трудовых прав граждан, уполномоченный по правам человека, обратил внимание, что опять начинает набирать обороты тенденция подмены трудовых договоров различными договорами гражданско-правового характера, люди теряют социальные гарантии. Постоянное введение и изменение различных непрозрачных систем оплаты труда, в том числе и в государственных или муниципальных организациях, когда и специалистам то сразу сложно разобраться, также вызывает напряжение в трудовых коллективах.

Дмитрий Шахов, отметил, что за 2016 год к уполномоченному возросло количество жалоб на качество медпомощи в местах лишения свободы. Он напомнил слова Президента России на торжественном заседании, посвященном 295-летию российской прокуратуры, о том, что органам прокуратуры «необходимо держать на контроле ситуацию с соблюдением прав граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Закрепленные в законе стандарты, относящиеся к лицам данной категории, должны в полной мере соблюдаться».

Неоказание своевременной и качественной медицинской помощи подпадает под нарушения европейской Конвенции по правам человека и может быть квалифицировано как бесчеловечное или унижающее достоинство обращение. В этой связи Уполномоченный по правам человека предложил руководству прокуратуры области организовать совместную проверку, с привлечением компетентных органов, качества работы медучреждений в системе ФСИН региона.