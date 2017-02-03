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Общество

Полиция просит помочь в розыске хромающего жителя Псковского района

ОМВД России по Псковскому району устанавливает местонахождение пропавшего без вести Андрея Мясникова 1963 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Фото с 60.мвд.рф

Андрей Мясников проживал в деревне Верхолино Псковского района. Последний раз его видели 27 января 2017 года около 18:00, когда он шел один по улице Красных Партизан.

Приметы: на вид 55 лет, худощавого телосложения, волосы прямые с сединой, рост 170 сантиметров, глаза серые.

Был одет в черные брюки, серую болоньевую куртку, черную вязаную шапку, черные полуботинки, шерстяной свитер бело-голубого цвета. Особая примета: прихрамывает на правую ногу.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении этого мужчины, просят сообщить по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19, ОМВД России по Псковскому району.

Контактные телефоны 8-(8112) 676-844, 676-874, 676-851, 676-872 или 02.

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