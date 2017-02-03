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Экономика

​​​​​В Псковской области 2017 год пройдет под эгидой малого и среднего предпринимательства

В Псковской области 2017 год пройдет под эгидой малого и среднего предпринимательства, сообщил в пятницу, 3 февраля, на расширенном заседании коллегии прокуратуры области заместитель губернатора — руководитель аппарата администрации Псковской области Максим Жаворонков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Он также подчеркнул, что в минувшем году в регионе в Едином реестре малого и среднего предпринимательства зарегистрировано более 21 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, тогда как несколько лет назад эта цифра не превышала 16 тысяч.

В нынешнем году администрация области продолжит реализацию комплекса мер по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства в рамках государственной программы области «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности на 2014 — 2020 годы».

Анализируя работу прошлого года, более эффективной признана деятельность, проводимая с субъектами малого и среднего предпринимательства инфраструктурными организациями. В связи с этим в регионе планируется создание Центра инноваций социальной сферы и Регионального центра инжиниринга. Также продолжат свою деятельность региональная гарантийная организация, микрокредитная компания, центр поддержки предпринимательства, центр поддержки экспорта.

На эти направления Псковской области из федерального бюджета будет выделена субсидия на сумму более 38 млн рублей.

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