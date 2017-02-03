Ян Лузин предостерег жителей Псковской области от рискованных сделок с недвижимостью

16:32, 03 февраля 2017, ПАИ

Руководитель строительной компании ПИК Ян Лузин предостерег жителей Псковской области от рискованных сделок с недвижимостью. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, с таким заявлением он выступил сегодня, 3 февраля.

«В последнее время нам стала поступать информация, что участились случаи, когда подрядчики, агентства недвижимости, брокеры, гильдии начинают предлагать квартиры не по договорам, которые предусматривает законодательство РФ, и которые считаются официально заключёнными с момента регистрации (купли-продажи или долевого участия в строительстве), а по договорам займа, договорам о намерениях, договорам предварительной купли-продажи», - заявил Лузин.

«Это фиктивные договоры, не предусматривающие ответственность», - предостерег он. Ян Лузин напомнил, что такого рода отношения предполагают значительные риски. Тем более опрометчиво, по его словам, соглашаться приобретать недвижимость по ценам, ниже, чем в прайсах у застройщиков.

Напомним, что поводом для выступления Яна Лузина стала ситуация, сложившаяся в регионе в последнее время. Компания «Строй-СА», которую связывают с именем Александра Лилицы, выступая подрядчиком на раде объектов, где застройщиком была компания ПИК, получила деньги за фактически не принадлежащие ей квартиры. Пострадали от действий «Строй-СА» порядка 20 человек.