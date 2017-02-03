Жители Пыталово получили инструкции по мерам пожарной безопасности

17:02, 03 февраля 2017, ПАИ

3 февраля сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области провели профилактический рейд в жилом секторе города Пыталово. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Рейд прошел совместно с заместителем главы администрации города, участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Пыталовскому району и главным редактором газеты «Наша Жизнь». Целью мероприятия стала работа с населением по разъяснению требований пожарной безопасности.

В ходе рейда были проведены тематические беседы с местными жителями, 13 человек получили инструкции по мерам пожарной безопасности. Сотрудники управления МЧС распространили более 20 листовок по правилам эксплуатации печного отопления и электрооборудования.

В рамках проведённого инструктажа до населения была доведена обстановка с пожарами на территории района, названы основные причины возгораний в жилом секторе.