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Общество

Жители Пыталово получили инструкции по мерам пожарной безопасности

3 февраля сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области провели профилактический рейд в жилом секторе города Пыталово. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото с 60.mchs.gov.ru

Рейд прошел совместно с заместителем главы администрации города, участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Пыталовскому району и главным редактором газеты «Наша Жизнь». Целью мероприятия стала работа с населением по разъяснению требований пожарной безопасности.

Фото с 60.mchs.gov.ru

В ходе рейда были проведены тематические беседы с местными жителями, 13 человек получили инструкции по мерам пожарной безопасности. Сотрудники управления МЧС распространили более 20 листовок по правилам эксплуатации печного отопления и электрооборудования.

В рамках проведённого инструктажа до населения была доведена обстановка с пожарами на территории района, названы основные причины возгораний в жилом секторе.

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