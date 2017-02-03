0
16:32
Ян Лузин предостерег жителей Псковской области от рискованных сделок с недвижимостью
15:22
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям
14:30
РЕВИЗИЯ: Загородный отель «Лесное озеро»
13:55
Презентация электронного издания «Певческие праздники» пройдет в Пскове
13:13
Система фото- и видеофиксации пополнила бюджет Псковской области на 50 млн рублей
12:58
Максим Жаворонков: В Псковской области растет рождаемость и сокращается смертность
12:15
Более 600 выстрелов прогремят в честь защитников Отечества в Великих Луках
Еще новости
Общество

В Великих Луках поздравили участницу Сталинградской битвы, которая спасла жизни многих солдат

2 февраля, в день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, в Великих Луках сотрудники территориального управления социальной защиты населения и Центра социального обслуживания навестили участницу Великой Отечественной войны и Сталинградской битвы Марию Сизову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Специалисты поздравили Марию Сизову со знаменательным событием и вручили подарок. Работники учреждений соцсферы пожелали ей здоровья, оптимизма, активной жизненной позиции на долгие годы.

«Мария Дмитриевна считает самыми дорогими для себя праздниками День Победы и день завершения битвы за Сталинград. В Сталинграде негероев не было, и Мария Дмитриевна одна из них. На хрупких девичьих плечах она вынесла с поля боя многих солдат, спасая их жизни», - рассказали в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ян Лузин предостерег жителей Псковской области от рискованных сделок с недвижимостью
03 февраля 2017
Ян Лузин предостерег жителей Псковской области от рискованных сделок с недвижимостью
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям
03 февраля 2017
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям 23
Презентация электронного издания «Певческие праздники» пройдет в Пскове
03 февраля 2017
Презентация электронного издания «Певческие праздники» пройдет в Пскове
Система фото- и видеофиксации пополнила бюджет Псковской области на 50 млн рублей
03 февраля 2017
Система фото- и видеофиксации пополнила бюджет Псковской области на 50 млн рублей
Максим Жаворонков: В Псковской области растет рождаемость и сокращается смертность
03 февраля 2017
Максим Жаворонков: В Псковской области растет рождаемость и сокращается смертность 2
Более 600 выстрелов прогремят в честь защитников Отечества в Великих Луках
03 февраля 2017
Более 600 выстрелов прогремят в честь защитников Отечества в Великих Луках 2
Мастер-класс по сальсе и выступление юных акробатов ждут участников акции «Я Россия» в Пскове
03 февраля 2017
Мастер-класс по сальсе и выступление юных акробатов ждут участников акции «Я Россия» в Пскове
Игорь Потапов: К профилактике суицида необходимо привлекать все ведомства
03 февраля 2017
Игорь Потапов: К профилактике суицида необходимо привлекать все ведомства 1

Идет загрузка...