В Великих Луках поздравили участницу Сталинградской битвы, которая спасла жизни многих солдат

17:18, 03 февраля 2017, ПАИ

2 февраля, в день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, в Великих Луках сотрудники территориального управления социальной защиты населения и Центра социального обслуживания навестили участницу Великой Отечественной войны и Сталинградской битвы Марию Сизову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Специалисты поздравили Марию Сизову со знаменательным событием и вручили подарок. Работники учреждений соцсферы пожелали ей здоровья, оптимизма, активной жизненной позиции на долгие годы.

«Мария Дмитриевна считает самыми дорогими для себя праздниками День Победы и день завершения битвы за Сталинград. В Сталинграде негероев не было, и Мария Дмитриевна одна из них. На хрупких девичьих плечах она вынесла с поля боя многих солдат, спасая их жизни», - рассказали в пресс-службе.