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Общество

Около 3 млрд рублей выделены из госказны на пополнение автопарка сельских школ в 2017 году

За 2016 год автопарк российских сельских школ пополнился на более чем три тысячи автобусов, в 2017-м на их приобретение предусмотрены 3 миллиарда рублей. Об этом сообщила министр образования и науки РФ Ольга Васильева, передает ТАСС.

«За прошедший год в сельские школы поступило свыше трех тысяч автобусов, и они будут поступать дальше», - сказала О. Васильева и отметила, что на эти цели в текущем году из бюджета страны выделено 3 миллиарда рублей.

Глава Минобрнауки также подчеркнула, что необходимо проработать вопрос десятилетнего использования школьного автопарка. «Есть сложности по поводу десятилетнего использования и замены автопарка, и на сегодняшний день это одна из главных проблем», - заявила она.

 

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