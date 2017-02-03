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Путин заявил о повышении зарплат в 2017 году

Президент России Владимир Путин заявил, что зарплаты и покупательская способность граждан могут вырасти в 2017 году. Об этом  глава государства заявил на встрече с губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным, сообщает пресс-служба Кремля. Так президент отреагировал на слова главы региона о снижении доходов граждан и их покупательской способности.

«Тем не менее, надо все-таки следить за этими показателями, и в этом году у нас все шансы есть не только восстановить утраченное, но и немножко приподняться», — сказал Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что по сравнению с концом 2015 года реальная зарплата россиян начала расти, хотя и остается на 8% меньше показателя октября 2014 года.

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