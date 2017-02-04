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Общество

Проверять закрома и наблюдать за белками советует сегодня народный календарь

5 февраля по народному календарю наступил Агафий-полухлебник, пишет сalend.ru.

В этот день празднуются именины Агафангела. Это мужское имя греческого происхождения, означающее «Добрый вестник», на Руси носили преимущественно монахи.

На Руси этот день, получивший название Агафий-полухлебник, считался днем домашних забот. Хозяева, которые не успели сделать этого накануне — на Тимофея-полузимника, проверяли закрома. Запасов должна была остаться ровно половина — иначе и хозяевам, и скотине приходилось голодать. В народе говорили: «Агафонник в закромах спины не разгибает, здоровому зерну счет ведет». Также нужно было проверить посевное зерно, привести в порядок амбары. Не меньше крестьян заботило, сколько снега на полях. «Снег глубок — хлеб хорош», — говорили по этому поводу.

В этот день наблюдали и за поведением птиц и животных. Если утром кричит синица — это к сильному морозу. А вот белка, покинувшая гнездо и спустившаяся с дерева, обещала оттепель. Кроме того, считалось, что погода до полудня соответствует первой половине следующей зимы, а после полудня — второй половине.

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