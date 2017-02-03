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Общество

Инспекторы рыбоохраны Псковской области провели 238 бесед с рыбаками

С начала 2017 года в ходе 97 профилактических мероприятий инспекторский состав отдела рыбоохраны провел 238 бесед с рыбаками-любителями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Всем любителям рыбной ловли вручили буклеты с выдержками из Правил рыболовства, где подробно рассказано о запретных районах промысла, о сроках запрета для добычи (вылова) водных биоресурсов.

Длина рыбы определяется путем измерения от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника.

Для рыбаков-любителей разрешенный (промысловый) размер добываемых водных биологических ресурсов должен быть не менее следующего: для судака – 40 см., щуки – 40 см., рака – 10 см.

Вместе с тем, с начала января текущего года должностные лица отдела рыбоохраны по Псковской области провели 62 беседы с рыбопромысловыми бригадами, посвященных ограничениям и запретам, связанным с добычей  водных биоресурсов, а также совершили 51 осмотр деятельности промбригад.

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