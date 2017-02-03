Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Мистер Псков»

17:30, 03 февраля 2017, ПАИ

Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Мистер Псков». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Участником конкурса может стать молодой человек 18-35 лет. Рост и другие параметры оговариваются индивидуально. Заявки принимаются личными сообщениями в группе «ВКонтакте».

В процессе подготовки к конкурсу участников ожидают фотосессии, мастер-классы, специальные тренировки и обучающие программы. Конкурс состоится 7 марта.