0
16:32
Ян Лузин предостерег жителей Псковской области от рискованных сделок с недвижимостью
15:22
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям
14:56
Великолукский свиноводческий комплекс вошёл в пятёрку крупнейших производителей свинины в России
18:16
Псков занял 52 место в рейтинге устойчивого развития городов России
21:32
В Минкомсвязи задумались о разработке правил для звонков через Wi-Fi
20:31
«Псковавиа» продлит сертификат эксплуатанта после проверки Росавиацией
15:00
Псковская область получит более 4 млн рублей для компенсации взносов на капремонт
Еще новости
Экономика

Россия с 6 февраля запрещает поставки говядины из Минской области

Россельхознадзор с 6 февраля вводит запрет на ввоз в Россию говядины из Минской области Республики Беларусь. Об этом сообщается на сайте ведомства, пишет Газета.ру.

Сообщается, что причиной запрета стали сомнения в истинности белорусского происхождения продукции.

В ходе ветеринарной проверки говядины из Белоруссии были выявлены признаки повторной переупаковки и маркировки товаров, а также срезов ветеринарных клейм.

«Эти случаи подтверждают наличие на территории Минской области Белоруссии мошеннических схем с поставками в Россию украинского и европейского мясосырья, которое выдается за белорусское» , — говорится в сообщении ведомства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовым ведомствам страны возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ян Лузин предостерег жителей Псковской области от рискованных сделок с недвижимостью
03 февраля 2017
Ян Лузин предостерег жителей Псковской области от рискованных сделок с недвижимостью 6
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям
03 февраля 2017
Пострадавшие от деятельности «Строй-СА» вместе с компанией ПИК обратятся с коллективным заявлением к правоохранителям 24
Великолукский свиноводческий комплекс вошёл в пятёрку крупнейших производителей свинины в России
03 февраля 2017
Великолукский свиноводческий комплекс вошёл в пятёрку крупнейших производителей свинины в России
Псков занял 52 место в рейтинге устойчивого развития городов России
02 февраля 2017
Псков занял 52 место в рейтинге устойчивого развития городов России 5
В Минкомсвязи задумались о разработке правил для звонков через Wi-Fi
01 февраля 2017
В Минкомсвязи задумались о разработке правил для звонков через Wi-Fi
«Псковавиа» продлит сертификат эксплуатанта после проверки Росавиацией
01 февраля 2017
«Псковавиа» продлит сертификат эксплуатанта после проверки Росавиацией
Псковская область получит более 4 млн рублей для компенсации взносов на капремонт
01 февраля 2017
Псковская область получит более 4 млн рублей для компенсации взносов на капремонт
Точная дата подорожания проезда в автобусах Пскова пока неизвестна
01 февраля 2017
Точная дата подорожания проезда в автобусах Пскова пока неизвестна 6

Идет загрузка...