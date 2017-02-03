Россия с 6 февраля запрещает поставки говядины из Минской области

19:30, 03 февраля 2017, ПАИ

Россельхознадзор с 6 февраля вводит запрет на ввоз в Россию говядины из Минской области Республики Беларусь. Об этом сообщается на сайте ведомства, пишет Газета.ру.

Сообщается, что причиной запрета стали сомнения в истинности белорусского происхождения продукции.

В ходе ветеринарной проверки говядины из Белоруссии были выявлены признаки повторной переупаковки и маркировки товаров, а также срезов ветеринарных клейм.

«Эти случаи подтверждают наличие на территории Минской области Белоруссии мошеннических схем с поставками в Россию украинского и европейского мясосырья, которое выдается за белорусское» , — говорится в сообщении ведомства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовым ведомствам страны возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта.