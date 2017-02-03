Ольга Голодец поручила проверить поставки лекарств для ВИЧ-инфицированных

19:45, 03 февраля 2017, ПАИ

Вице-премьер Ольга Голодец на заседании Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере дала пять дней на проверку ситуации с закупками лекарств для ВИЧ-инфицированных в Москве. В ходе заседания директор «СПИД. Центра» Антон Красовский заявил, что в столице закупается сторудин, который не рекомендован к закупкам в 2017 году.

Голодец также попросила Росздравнадзор проконтролировать «по регионам достаточность средств и бесперебойность поставок». Как сообщил замминистра здравоохранения Сергей Краевой, проблем с обеспечением лекарствами ВИЧ-инфицированных из-за перехода на централизованную систему закупок лекарств нет: «В настоящий момент лекарств… в регионах достаточно»,— цитирует его «РИА Новости».

Как сообщалось ранее, пациенты с ВИЧ жалуются, что в последние месяцы им все чаще отказывают в предоставлении гарантированных законом бесплатных лекарств. Эксперты при этом прогнозируют, что почти в двух десятках регионов в ближайшие полтора месяца закончатся антиретровирусные препараты.