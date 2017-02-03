0
10:48
Игорь Потапов: К профилактике суицида необходимо привлекать все ведомства
13:59
Проезд в автобусах Пскова с электронной картой обойдётся дешевле, чем за наличные
11:01
Солидарность липовая
20:37
Депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова предложила коллегам рассмотреть законопроект о налоговых льготах для инвалидов
11:31
Организация, собирающая средства для псковских соцучреждений под видом «благотворительного фонда», торгует автозапчастями и занимается уборкой
10:14
Областное Управление соцзащиты обратится в полицию по факту сбора московским «благотворительным фондом» средств от имени псковских интернатов
16:23
При благоустройстве улицы Яна Райниса в Пскове учтут интересы пешеходов и инвалидов-колясочников
Еще новости
Соцсфера

Ольга Голодец поручила проверить поставки лекарств для ВИЧ-инфицированных

Вице-премьер Ольга Голодец на заседании Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере дала пять дней на проверку ситуации с закупками лекарств для ВИЧ-инфицированных в Москве. В ходе заседания директор «СПИД. Центра» Антон Красовский заявил, что в столице закупается сторудин, который не рекомендован к закупкам в 2017 году.

Голодец также попросила Росздравнадзор проконтролировать «по регионам достаточность средств и бесперебойность поставок». Как сообщил замминистра здравоохранения Сергей Краевой, проблем с обеспечением лекарствами ВИЧ-инфицированных из-за перехода на централизованную систему закупок лекарств нет: «В настоящий момент лекарств… в регионах достаточно»,— цитирует его «РИА Новости».

Как сообщалось ранее, пациенты с ВИЧ жалуются, что в последние месяцы им все чаще отказывают в предоставлении гарантированных законом бесплатных лекарств. Эксперты при этом прогнозируют, что почти в двух десятках регионов в ближайшие полтора месяца закончатся антиретровирусные препараты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Игорь Потапов: К профилактике суицида необходимо привлекать все ведомства
03 февраля 2017
Игорь Потапов: К профилактике суицида необходимо привлекать все ведомства 1
Проезд в автобусах Пскова с электронной картой обойдётся дешевле, чем за наличные
01 февраля 2017
Проезд в автобусах Пскова с электронной картой обойдётся дешевле, чем за наличные 13
Депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова предложила коллегам рассмотреть законопроект о налоговых льготах для инвалидов
31 января 2017
Депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова предложила коллегам рассмотреть законопроект о налоговых льготах для инвалидов 2
Организация, собирающая средства для псковских соцучреждений под видом «благотворительного фонда», торгует автозапчастями и занимается уборкой
31 января 2017
Организация, собирающая средства для псковских соцучреждений под видом «благотворительного фонда», торгует автозапчастями и занимается уборкой
Областное Управление соцзащиты обратится в полицию по факту сбора московским «благотворительным фондом» средств от имени псковских интернатов
31 января 2017
Областное Управление соцзащиты обратится в полицию по факту сбора московским «благотворительным фондом» средств от имени псковских интернатов
При благоустройстве улицы Яна Райниса в Пскове учтут интересы пешеходов и инвалидов-колясочников
28 января 2017
При благоустройстве улицы Яна Райниса в Пскове учтут интересы пешеходов и инвалидов-колясочников 2
270 млн рублей направили в районы Псковской области на выплату льгот и пособий за декабрь
27 января 2017
270 млн рублей направили в районы Псковской области на выплату льгот и пособий за декабрь
Врач-онколог из Одессы: Псковская область предлагает один из самых объемных соцпакетов для медработников
27 января 2017
Врач-онколог из Одессы: Псковская область предлагает один из самых объемных соцпакетов для медработников 4

Идет загрузка...