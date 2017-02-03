Бюджетные вопросы рассмотрел профильный комитет Псковской гордумы

20:02, 03 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 2 февраля, в Псковской городской думе состоялось заседание комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю под председательством депутата Евгения Самуйлова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Парламентарии рассмотрели и вынесли на сессию с рекомендацией «принять» вопрос о внесении изменений в бюджет Пскова на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Изменения заключаются в осуществлении передвижек бюджетных средств в связи с необходимостью погашения кредиторской задолженности.

Кроме того, ряд вопросов, касающихся контрольных мероприятий в муниципальных учреждениях, парламентарии заслушали и приняли к сведению.