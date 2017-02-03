Медики: Богатые мужчины поневоле приобретают лишний вес

20:20, 03 февраля 2017, ПАИ

Чем богаче мужчина, тем больше его вес, хотя есть исключения. Об этом сообщили британские ученые.

Они провели исследование, чтобы выяснить, как связаны доходы людей с их массой тела. Наблюдения за несколькими тысячами добровольцев начались еще в 1977 году, а итоги подвели в этом году.

Среди мужчин прослеживалась следующая закономерность: чем больше мужчина набирал вес, тем выше становился его доход, и наоборот — чем богаче мужчина, тем вероятней появление лишнего веса.

А вот стройные женщины, по мнению исследователей, зарабатывают намного больше, чем полные. Женщины с лишним весом недовольны собой, их полнота отвлекает от заработка, они чувствуют себя некомфортно и неуверенно. Это отрицательно сказывается на их карьере и доходе, передает Vista News.