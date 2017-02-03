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Культура

В Пскове стартовал 24-й Пушкинский театральный фестиваль

В Пскове стартовал 24-ый Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль. Торжественная церемония открытия состоялась в пятницу, 3 февраля, в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина, сообщили Псковскому агентству информации с пресс-службе администрации региона.

Участников, гостей и зрителей с началом театрального форума поздравил руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области, известный кинорежиссер Дмитрий Месхиев. Он поблагодарил Губернатора Псковской области Андрея Турчака, Министерство культуры РФ, Государственный комитет области по культуре, арт-директора Андрея Пронина и всю команду, которая работала над фестивалем, за то, что мероприятие состоялось. «В рамках фестиваля свои спектакли представят разные театры нашей страны. Все спектакли новые. Многие из них еще не видели ни в Москве, ни в Питере», - отметил Дмитрий Месхиев и пожелал зрителям положительных эмоций.

Художественный руководитель екатеринбургского «Коляда-театр» Николай Коляда, чей спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести А.С.Пушкина открывает 24-й фестиваль, поблагодарил организаторов за приглашение, а зрителей за внимание. «Волнительно открывать Пушкинский фестиваль. Мы — маленький провинциальный театр, в котором работает всего 120 человек. С удовольствие приедем еще», - сказал он.

Всего в дни Пушкинского театрального фестиваля зрителям представят постановки тринадцати театров России. Среди спектаклей несколько номинантов Российской национальной театральной премии «Золотая маска». В их числе — постановка «Снегурочка» театра «Старый дом» из Новосибирска. Также псковичи станут свидетелями режиссерских эскизов от известного театрального режиссера Олега Лоевского. С благотворительным концертом перед гостями фестиваля выступит Камерный хор Смольного собора Санкт- Петербурга. Кроме того, в программе выставки, лекции и встречи с известными театральными деятелями и критиками.

Напомним, что Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль проходит в Псковской области с 1994 года, в дни памяти русского поэта А. С. Пушкина. Организаторами мероприятия выступают Театрально-концертная дирекция Псковской области, Государственный комитет Псковской области по культуре при поддержке Министерства культуры РФ, Администрации Псковской области.

Программа 24-го Пушкинского театрального фестиваля и расписание творческих встреч.

 

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