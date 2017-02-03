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Общество

Минтруд готов к бессрочному присвоению детям инвалидности по ВИЧ

Замминистра труда Григорий Лекарев заявил, что Минтруд оценит возможность бессрочного присвоения детям инвалидности по ВИЧ с необходимым освидетельствованием диагноза в 18 лет, передает РИА «Новости».

«Мы не возражаем по этому пункту и готовы сделать бессрочно. Но хочу подчеркнуть, что автоматически «бессрочно» ставится только в очень редких случаях, это когда заболевание стабильное, достаточно тяжелое. В данном случае, безусловно, тяжесть… Но все-таки определенная динамика существует, бессрочность его у взрослых не предполагается априори, по детям, наверное, до 18 лет можно будет проработать», — сказал он.

Лекарев отметил, что в случае, если ВИЧ-инфекция не сопровождается осложнениями, то жизнь человека, зараженного вирусом, не отличается от жизни здорового человека.

Вице-премьер России Ольга Голодец, в свою очередь, поручила проверить данные о закупках некачественных лекарств для пациентов с ВИЧ в течение пяти дней.

«Коллеги, пять дней для проверки ситуации в Москве по закупке лекарств», — сказала она.

Ранее Ольга Голодец заявила, что в 2016 году в России было зафиксировано более 103 тыс. новых случаев заражения ВИЧ.

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