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Культура

Пушкинский театральный фестиваль начался с «Пиковой дамы»

Драматической фантазией по мотивам повести А. С. Пушкина «Пиковая дама» на большой сцене Псковского академического театра драмы открылся в пятницу, 3 февраля, 24-й Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Автор пьесы и режиссер спектакля — художественный руководитель Екатеринбургского театра, заслуженный деятель искусств РФ Николай Коляда. Он лауреат многих театральных премий и автор более 70-ти пьес, которые с успехом прошли на театральных подмостках России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Создавая это литературное произведение, драматург оттолкнулся от фразы Пушкина о том, что Германн был сыном обрусевшего немца. Пьеса написана на двух языках — на немецком и на русском, при этом зрители, не знающие немецкого, будут все понимать — так построены диалоги.

Перед спектаклем в галерее «Цех» открылась художественная выставка «Другой Пушкин», где свои работы представили сестры Мария и Наталия Арендт. Художницы — правнучки императорского врача Н. Ф. Арендта, лечившего А. С. Пушкина после дуэли с Ж. Ш. Дантесом. Работа выставки продлится до 3 марта.

Напомним, в рамках 24-го Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля, который пройдет с 3 по 12 февраля, зрители увидят постановки театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Ярославля, Новосибирска и других городов России. С благотворительным концертом выступит камерный хор Смольного собора. Также в дни театрального фестиваля пройдут выставки, лекции и встречи с известными театральными деятелями и критиками.

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