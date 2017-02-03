Тариф в системе «Платон» с 15 апреля вырастет вдвое

20:41, 03 февраля 2017, ПАИ

Тариф в системе «Платон» с 15 апреля составит 3,06 руб. за км. Об этом говорится в постановлении правительства России, пишет Коммерсант. На данный момент тариф составляет 1,53 руб./км.

«Это позволит увеличить доходы федерального бюджета, которые будут направлены на дальнейшее развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения»,— указано в постановлении. Кроме того, в документе говорится, что в целях уменьшения финансовой нагрузки на автоперевозчиков срок начала ежегодной индексации тарифа в соответствии с изменением индекса потребительских цен переносится с 1 июля 2017 года на 1 июля 2018 года.

Как ранее сообщалось, в начале января вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Минтрансу подготовить поправки к КоАП, ужесточающие наказание для владельцев грузовиков за неоплату проезда в рамках системы «Платон».