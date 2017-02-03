В Великих Луках горожане в результате уловок мошенников лишились денежных средств

20:45, 03 февраля 2017, ПАИ

В Великих Луках молодому человеку 1 февраля в социальных сетях пришло сообщение от имени его знакомого, с которым они в свое время вместе учились в Санкт-Петербурге. Тот попросил помочь ему деньгами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Великолучанин переслал «товарищу» в общей сложности 10 тысяч рублей. А через некоторое время решил с ним созвониться. И выяснилось, что приятель подобных сообщений не направлял. Кто-то просто создал от его имени аккаунт в сети.

2 февраля подобная история приключилась с жительницей города на Ловати. В социальных сетях от имени знакомого ей пришло сообщение с просьбой срочно переслать денег. Женщина направила ему около четырех тысяч рублей. Потом оказалось, что это действовали мошенники. Страничку ее знакомого в интернете взломали неизвестные.

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки разбираются с обстоятельствами произошедшего. В этой связи полиция настоятельно рекомендует жителям региона быть в подобных ситуациях предельно осмотрительными. «Прежде, чем оказывать друзьям и знакомым финансовую помощь, убедитесь, что вы имеете дело именно с ними», - рекомендуют полицейские.