В Псковской области объявлен розыск 54-летнего уроженца Псковского района

20:54, 03 февраля 2017, ПАИ

ОМВД России по Псковскому району устанавливает местонахождение пропавшего без вести Мясникова Андрея Васильевича, 1963 года рождения, уроженца Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мясников проживает в деревне Верхолино Псковского района. Последний раз его видели 27 января 2017 года около 18 часов, когда он шел один по улице Красных Партизан в деревне Верхолино.

Приметы: на вид 55 лет, худощавого телосложения, волосы прямые с сединой, рост 170 сантиметров, глаза серые.

Был одет: черные брюки, серая болоньевая куртка, черная вязаная шапка, черные полуботинки, шерстяной свитер бело-голубого цвета.

Особая примета: прихрамывает на правую ногу.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении А.В.Мясникова, просят сообщить по адресу: Псковский район, деревня Уграда д. 19, ОМВД России по Псковскому району.

Контактные телефоны: 8-(8112) 676-844, 676-874, 676-851, 676-872 или 02.