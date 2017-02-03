Театры городов-партнёров Пскова и Тарту договорились о взаимных гастролях

21:05, 03 февраля 2017, ПАИ

Делегация из города-партнера Тарту (Эстония) встрелилась с руководством Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина сегодня, 3 февраля. Участники встречи, в которой также приняла участие начальник отдела зарубежных связей и Ганзейского движения Псковской городской думы Татьяна Пустошкина, обсудили возможности сотрудничества и взаимных гастролей. Руководитель театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев подтвердил заинтересованность дирекции в осуществлении этой идеи.Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

«Гастроли полезны для режиссера, труппы и других участников спектакля. Это возможность обмена опытом, проверить себя на другом зрителе, сплотить труппу», - подчеркнул главный режиссер Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина Александр Кладько.

Эстонские гости отметили, что «не смотря на близкое расположение городов, труппы театров Пскова и Тарту не приезжали друг к другу со спектаклями». Они предложили показать псковскому зрителю детский спектакль, главными героями которого являются зубная щетка, кариозные бактерии и другие.

«Эта постановка уже гастролировала в Финляндии, где дети смотрели спектакль с большим интересом», - отметили члены делегации. Участники встречи обсудили детали реализации постановки в Псковском театра,а также осмотрели сцену, аппаратуру, оценили акустику помещений.

В течение двух дней эстонские гости посетят спектакли в Пскове, ознакомятся с репертуаром театра. На данный момент их интерес для гастролей в Тарту вызывает спектакль «Пиковая дама» и театральный эскиз «Роберто Зуко». Одноименный спектакль пользовался популярностью в Тарту 10 лет назад.

Начальник отдела зарубежных связей и Ганзейского движения Псковской городской думы Татьяна Пустошкина выразила готовность оказать содействие со стороны муниципалитета в реализации проекта по культурному обмену между городами-партнерами.