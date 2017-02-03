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Общество

Медики: Люди должны работать не более 39 часов в неделю

Чтобы сохранить жизнь и здоровье, надо работать не более 39 часов в неделю, сообщили австралийские ученые.

Они провели исследование и определили максимально допустимое количество рабочих часов в неделе, сообщает Австралийский национальный университет.

Если человек работает больше 39 часов, то как полагают эксперты, это может привести к нарушениям в психическом и физическом состоянии работника. В ходе исследования ученые проанализировали данные о более чем восьми тысячах австралийцев.

Эксперты особо рекомендуют задуматься над вопросом сокращения рабочих часов для женщин, поскольку большинство дам выполняют еще и домашнюю работу, пишет Росбалт.

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